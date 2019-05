Una donna di 40 anni è deceduta stamattina nel ribaltamento di un autobus avvenuto sul raccordo autostradale Siena-Firenze all'altezza di Monteriggioni in direzione sud. Lo indica l'Azienda nazionale italiana delle strade (Anas).

Per cause in corso d'accertamento il mezzo sarebbe uscito di strada ribaltandosi nella scarpata a fianco dell'Autopalio. Secondo quanto appreso, l'incidente avrebbe provocato 31 feriti tra la sessantina turisti dell'Est Europa che erano a bordo per un tour tra le città d'arte italiane.

I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della regione e quattro sarebbero in codice rosso.

I vigili del fuoco hanno da poco estratto le ultime tre persone rimaste incastrate tra le lamiere dell'autobus che si è adagiato sul fianco destro. Le condizioni dei feriti non sono ancora note, mentre la persona deceduta sarebbe una donna.

