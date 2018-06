Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il centrosinistra viene travolto in Toscana e in Emilia. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po' ovunque. Questo il quadro dopo i ballottaggi che hanno chiuso il voto per le comunali 2018 in Italia.

In particolare, un vero e proprio ribaltone è quello avvenuto in Toscana, dove Pisa, Siena e Massa passano in blocco al centrodestra.

Ammette la sconfitta anche Maurizio Perinetti, candidato sindaco del centrosinistra a Ivrea: qui la sinistra amministrava ininterrottamente dal Dopoguerra.

A Terni, dopo quasi 20 anni, la città delle acciaierie, passa dal centro sinistra al centro destra, vince un leghista. Ad Ancona, unico capoluogo di Regione al voto, si riconferma la sindaca uscente, Valeria Mancinelli, di centrosinistra.

La coazione si impone anche a Teramo e Brindisi. Ad Avellino Vincenzo Ciampi candidato M5S strappa la cittadina finora guidata dal centrosinistra. Il M5s espugna anche Imola. A Roma, al III municipio, si è imposto il candidato del Cs.

"Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano". In un tweet Matteo Salvini scolpisce il risultato elettorale che vede il crollo delle roccaforti rosse a favore delle forze di centrodestra. Vittorie che il leader leghista definisce storiche, e non a torto: hanno virato verso il Carroccio la 'capitale' delle acciaierie del centro Italia e la città della Olivetti, da sempre fucina operaia del Paese.

