Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 12.49 10 luglio 2018 - 12:49

L'attore americano da circa un mese si trova in Sardegna per girare la nuova serie tv di Sky Catch 22

Incidente stradale questa mattina per George Clooney in Sardegna. La prognosi è di venti giorni di cura per una contusione a un ginocchio.

L'attore americano, che da circa un mese si trova sull'isola per girare la nuova serie tv di Sky "Catch 22", stava percorrendo la statale 125 "Orientale Sarda", tra Loiri Porto San Paolo e Olbia, quando, all'altezza dell'ingresso carrabile dell'Hotel Ollastu, si è scontrato con una Mercedes che stava entrando nel cortile della struttura ricettiva.

Pare che Clooney si sia trovato il mezzo davanti e non sia riuscito a frenare in tempo con lo scooter con il quale sta girando le strade tortuose della Gallura. L'attore è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Olbia.

