Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 8.39 11 giugno 2018 - 08:39

Con il silenzio elettorale mai così rumoroso, l'affluenza alle comunali in Italia cala in generale di sei punti - ma cresce di nove punti in Sicilia - e sembra confermarsi almeno in parte la tendenza delle politiche del 4 marzo.

Lega in grande spolvero che trascina il centrodestra, il Movimento 5 Stelle (M5S) tiene, il Partito democratico (Pd) è in crisi anche nelle sue residue roccaforti. Il primo test delle urne dopo la nascita della maggioranza di governo gialloverde potrà essere letto tra l'altro come un termometro dei rapporti di forza tra cinquestelle e Lega e tra i loro leader, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il secondo pare destinato a cantare vittoria. "Non ci aspettiamo grandi cose", ammette una fonte M5S, rimarcando le tradizionali difficoltà nel voto locale.

Con quasi sette milioni di italiani alle urne, un sesto del totale, 761 Comuni interessati - 20 capoluoghi -, alla chiusura dei seggi l'affluenza è stata del 61,19%, contro il 67,24% di cinque anni fa, quando si votava in due giorni. Oltre 6 punti in meno. In controtendenza la Sicilia, dove nei 138 Comuni interessati ha votato il 56,44% degli aventi diritto, secondo la Regione. Erano stati il 47,64% nel 2013.

Neuer Inhalt Horizontal Line