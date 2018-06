Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2018 13.21 11 giugno 2018 - 13:21

Il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio ha perso terreno alle amministrative italiane svoltesi ieri in oltre 700 comuni.

Lega avanti, con un risultato che trascina il centrodestra, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) esce ridimensionato.

È questa la prima fotografia del voto delle amministrative in oltre 700 comuni italiani di cui 20 capoluoghi di provincia, dove il centrosinistra tiene pur perdendo in alcune città importanti come Catania e Terni, anche se conquista Brescia.

L'analisi però non è condivisa dal leader politico dei pentastellati Luigi Di Maio: "è una lettura falsa - dice. Davide continua a vincere contro Golia". Soddisfazione invece in casa Lega: "Cresciamo dappertutto - commenta a caldo il governatore del Veneto Luca Zaia - e abbiamo saputo trasformare il consenso politico in progetto".

