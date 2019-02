Con la sola terza media faceva il chirurgo plastico in Romania dopo che era stato già smascherato e aveva patteggiato a Verona un anno e mezzo di reclusione nel 2011.

Si tratta di un veneziano di 39 anni, che in Romania - come riferiscono i quotidiani locali - aveva cambiato nome in "Matthew Mode" con tanto di documenti e titoli prestigiosi (tutto falso) acquisiti in più parti del mondo e appesi nel suo studio. A pubblicizzarlo anche un profilo social nel quale decantava la propria abilità.

L'attività del falso medico è stata scoperta non dalle forze dell'ordine, ma da una inchiesta giornalistica del quotidiano romeno "Libertatea".

L'inchiesta è partita da alcune confidenze fatte da un infermiere che mettevano in dubbio l'abilità del sedicente chirurgo e lo descrivevano impacciato anche solo nel seguire i protocolli minimi come lavarsi le mani e indossare i guanti in lattice obbligatori per gli interventi. A suo carico anche un'operazione di routine portata a termine in quattro ore anziché in una sola ora.

Neuer Inhalt Horizontal Line