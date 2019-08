"Abbiamo manifestato al presidente della Repubblica la disponibilità a verificare la formazione di una diversa maggioranza e l'avvio di una fase politica nuova e un governo nel segno della discontinuità politica e programmatica".

Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd) Nicola Zingaretti al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella al Quirinale.

"Non un governo a qualsiasi costo: serve un governo di svolta, alternativo alle destre, con un programma nuovo, solido, una ampia base parlamentare e che ridia una speranza agli italiani. Se non dovessero esistere queste condizioni, tutte da verificare, lo sbocco naturale della crisi sono nuove elezioni anticipate alle quali il Pd è pronto", ha affermato Zingaretti.

Il Pd - ha poi aggiunto - ritiene "utile" provare a costituire un "governo di svolta" per il quale "abbiamo indicato i primi non negoziabili principi": primo tra tutti la riconferma della "vocazione europeista" dell'Italia, ha detto il segretario del Pd.

La prospettiva di costruzione di una nuova maggioranza - ha continuato Zingaretti - "per noi non è una scelta facile anche a causa dell'eredità pesante che ci ha lasciato il precedente governo e della distanza politica con il M5s: ma siamo preoccupati per la situazione".

