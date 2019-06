Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha dato ieri sera un ultimatum ai due vicepremier Matteo Salvini (Lega) e Luigi di Maio (Movimento 5 Stelle): "mi dicano se intendono proseguire con il Governo".

Le reazioni del leader del Carroccio non si è fatta attendere: "(...) Conte ha chiesto i fatti ed io sono per i fatti, lo vedremo nei prossimi giorni se alle parole seguiranno i fatti. L'Italia ha bisogno di sì", ha risposto il Salvini in collegamento in diretta alla trasmissione Quarta Repubblica.

Dal canto suo, il leader del M5S ha chiesto "subito" un vertice governativo, ma è difficile che questo si svolga prima di venerdì.

