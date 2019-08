In concomitanza con il secondo giro di consultazioni al Colle si sblocca in Italia la trattativa per il governo giallorosso.

Non è ancora finita, e l'intesa non potrà che essere siglata solo dopo la salita al Quirinale del Pd e del M5S, ma dopo aver rischiato di deflagrare tra veti, contro-veti, dubbi dei leader e divisioni interne, il negoziato per un nuovo governo è ufficialmente ripartito. Ed è il premier uscente Giuseppe Conte a sbloccarlo diradando i dubbi dei Dem sulla "brama" di poltrone da parte di Luigi Di Maio, con un occhio particolare al Viminale. "Di Maio non ha mai chiesto il ministero dell'Interno" sottolinea nel pomeriggio il premier, al quale, solo poche ore prima, i Dem avevano chiesto di condurre in prima persona la trattativa.

Conte entrerà ufficialmente in campo solo dopo aver avuto l'incarico dal presidente Mattarella. Per ora a condurre il difficile dialogo restano Di Maio e il segretario Pd Nicola Zingaretti. Con un nodo, su tutti: quello di vicepremier. Il Pd considera infatti Conte come esponente 5S e vorrebbe un vicepremier unico, in quota Dem. Il M5S mira a ripetere lo schema giallo-verde: un premier-garante e due vice. Con una terza ipotesi: che alla fine le due parti convergano su un presidente del Consiglio e nessun vice.

