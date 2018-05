Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2018 21.34 29 maggio 2018 - 21:34

Carlo Cottarelli vive un giorno di stand by aprendo così due scenari opposti: scioglimento immediato delle camere e elezioni a fine luglio o accordo con le forze politiche per una fiducia "tecnica" per varare una legge di bilancio light e consentire il voto a ottobre.

Due opzioni che sarebbero state valutate da Sergio Mattarella con il presidente del Consiglio incaricato, con la ferma convinzione da parte del Quirinale che comunque il parlamento si dovrà assumere la responsabilità di chiudere la legislatura o di consentire al governo tecnico un passaggio fondamentale con la presentazione della manovra, per evitare l'eccessiva fibrillazione dei mercati e ridare credibilità e fiducia al nostro paese.

Nel frattempo, l'impasse politica italiana continua a provocare fortissima tensione sui mercati con lo spread che s'impenna col passare delle ore, dai 250 punti della mattina, alla chiusura a quota 300. Tuttavia, dopo lo scontro frontale di ieri tra Colle e fronte sovranista, oggi i toni sono decisamente più morbidi.

Luigi Di Maio, torna sui suoi passi nella richiesta di impeachment, consapevole che su quella strada era rimasto praticamente isolato. Lo stesso Salvini, in diretta Fb, ribadisce che "Mattarella ha sbagliato ma basta insulti".

