Sono stati trovati sepolti sotto oltre due metri di neve i cadaveri dei quattro sciatori, dei quali uno svizzero, che erano dispersi da ieri in Val Veny, nel territorio comunale di Courmayeur.

Al contrario di quanto riferito in un primo momento dai soccorritori, non sciavano in una zona vietata. Il Canale degli spagnoli, ha appurato il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, si trova appena fuori dall'area off limits.

L'ultimo corpo recuperato è quello di uno sciatore di 38 anni originario della Polonia e residente a Chamonix (Francia), mentre in precedenza erano stati trovati quelli di una trentanovenne originaria della Nuova Zelanda e residente a Londra, di un uomo di 43 anni originario della Svizzera e residente nella capitale britannica e di un francese di 36 anni di Chamonix.

Due degli sciatori - un uomo e una donna - indossavano uno zaino con l'airbag, che erano riusciti attivare per tentare di galleggiare sulla valanga. I tre sono stati trovati grazie al segnale dei loro apparecchi Artva, in fondo al canale, non lontano da un torrente. È probabile che la slavina si sia staccata nella tarda mattinata di ieri. L'operazione di ricerca - come ha confermato Paolo Comune responsabile del soccorso alpino valdostano - è quindi conclusa.

Neuer Inhalt Horizontal Line