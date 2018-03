Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 11.57 16 marzo 2018 - 11:57

Il muro perimetrale di un ex monastero è crollato in via San Paolo, nella zona dei Tribunali nel centro storico di Napoli. Sul posto stavano lavorando alcuni operai. Si registrano feriti.

Cinque operai sono stati complessivamente coinvolti nel crollo. Due di loro restano in ospedale, uno al Cardarelli, in prognosi riservata, l'altro all'Ascalesi. È il bilancio fornito dalla Polizia. I feriti hanno 33 e 45 anni e sono residenti nel Napoletano.

