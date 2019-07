Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, a Trieste, dove è crollato il tetto di una piscina comunale situata lungo le Rive.

A venir giù, ben 2.400 metri quadrati di soffitto, ma per fortuna, come ha spiegato il sindaco, Roberto Dipiazza, la piscina era stata chiusa solo il giorno prima per la manutenzione ordinaria prevista come ogni mese di agosto.

Ma si è sfiorato il dramma. Sotto quella struttura, potevano infatti esserci almeno 50 o 60 morti Ancora difficile capire cosa sia veramente accaduto oggi. Il cedimento è stato definito dal comandante dei Vigili del Fuoco di Trieste, "strano", per una struttura "relativamente giovane".

