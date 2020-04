"Il viadotto Albiano (già sorvegliato dall'Ente nazionale italiano per le strade/Anas) non presenta al momento criticità tali da compromettere la sua funzionalità statica, sulla base di ciò non sono giustificati provvedimenti emergenziali per il viadotto stesso".

Così scriveva l'Anas lo scorso agosto in una lettera inviata e al Comune di Aulla e alla Provincia di Massa Carrara in relazione al ponte crollato oggi, rispondendo a una missiva inviata dall'amministrazione comunale l'8 agosto.

In particolare, da quanto ricostruito, il Comune, facendo riferimento a colloqui verbali di rassicurazione circa la tenuta del tratto Aulla-bivio ponte Albiano nonché del ponte stesso, invitava l'Anas a "un ulteriore sopralluogo e verifica più approfondita atteso che il ponte che dall'abitato di Albiano adduce alla statale 62 della Cisa è abnormemente sollecitato dal transito forzato dei mezzi anche pesanti" anche a causa della chiusura della strada cosiddetta della Ripa.

Intanto la procura di Massa Carrara ha posto sotto sequestro l'area dove è crollato il ponte. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, di concerto con la procura, per risalire alle cause dell'evento.

L'area è stata circoscritta e la viabilità è stata temporaneamente interrotta del tutto. La procura ha aperto un fascicolo conoscitivo per ora senza ipotesi di reato né indagati.

