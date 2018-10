Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2018 8.48 18 ottobre 2018 - 08:48

A Genova slitta il rientro degli sfollati di ponte Morandi nelle proprie abitazioni.

"Speravamo non piovesse, ma ahimè c'è vento, per cui il via alle operazioni è stato sospeso. Siamo in stand by", spiega il presidente del comitato sfollati, Franco Ravera, al termine di un incontro con i vigili del fuoco italiani all'ingresso della zona rossa.

"Speriamo sia questione di poco - aggiunge - siamo sospesi...".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano