Entreranno nel vivo domani sera i lavori per la posa del nuovo ponte sulla statale 36 Milano-Lecco ad Annone Brianza (Lecco). Il viadotto crollò il 28 ottobre del 2016 sotto il peso di un camion, provocando una vittima.

La superstrada domani chiuderà al traffico dalle 21.00, tra Bosisio e Suello, in provincia di Lecco, per poi riaprire giovedì 30 maggio, alle 6.00. In questo lasso di tempo, il transito dei veicoli sarà deviato su tutte le diramazioni e le strade parallele possibili.

La viabilità che la Prefettura consiglia per tutti - mezzi pesanti e leggeri - è la provinciale 51, cioè la Casatenovo-Lecco, che taglia Oggiono e già sopporta normalmente 20 mila veicoli al giorno.

Le code, aggiungendo la quasi totalità dei 100 mila veicoli deviati dalla 36, si prevedono particolarmente pesanti. L'invito del sindaco di Oggiono (Lecco), Roberto Ferrari è a "non mettersi in viaggio, se non strettamente indispensabile".

