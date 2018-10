Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 20.11 24 ottobre 2018 - 20:11

Bozze delle relazioni dei tecnici della società Spea Engineering modificate, ammorbidite con termini meno preoccupanti.

Lo hanno scoperto i militari della Guardia di finanza, agli ordini del colonnello Ivan Bixio, che indagano sul crollo del ponte Morandi di Genova avvenuto lo scorso 14 agosto.

Alcune bozze erano state cambiate dopo le riunioni con il coordinatore Maurizio Ceneri, mentre altre sarebbero state modificate senza dire nulla allo stesso dirigente. È emerso nel corso degli interrogatori di tre ingegneri sentiti ieri e da quanto chiesto oggi a Ceneri, interrogato per tutto il giorno.

Ma perché quelle bozze di relazioni sullo stato del viadotto, in particolare sugli stralli e i piloni, furono modificate? Sono le domande a cui gli inquirenti cercano di dare una risposta. L'ipotesi degli investigatori è che fossero state modificate per non procedere con controlli più invasivi sulla struttura e anche più costosi.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo IT Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano