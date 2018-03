Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

No del tribunale italiano di Cassazione alla revisione del processo per Rudy Guede, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio e la violenza sessuale sulla studentessa inglese Meredit Kercher.

La quinta sezione penale ha, infatti, rigettato oggi il ricorso della difesa dell'ivoriano contro la decisione della corte d'Appello di Firenze, che il 10 gennaio 2017 aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione. La difesa lamentava un contrasto tra la sentenza a Guede e quella a Amanda Knox e Raffaele Sollecito.

