Il treno è deragliato in aperta campagna in territorio di Ospedaletto Lodigiano.

Incidente sulla linea ferroviaria ad alta velocità in territorio di Ospedaletto Lodigiano, in Lombardia: un treno Frecciarossa con a bordo una trentina di passeggeri oltre al personale viaggiante è deragliato. Morti i due macchinisti, 27 i feriti.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 5.30 la motrice del convoglio, praticamente vuoto, sarebbe uscita dai binari finendo prima contro un carrello che si trovava su un binario parallelo, e poi contro un edificio delle ferrovie che contiene gli apparati tecnici, dove ha terminato la sua corsa. Il resto del convoglio ha invece proseguito la corsa rimanendo sui binari ancora per un po' e la seconda carrozza ad un certo punto si è ribaltata fermando il treno.

La motrice si trova a circa 50-100 metri prima di quello che rimane della seconda carrozza, sbalzata di lato rispetto alla massicciata e al di là dell'immobile delle ferrovie. Il resto del treno è fuori dai binari ma è rimasto in asse. Il tratto dove è avvenuto l'incidente appare, dalle immagini aeree, rettilineo. I corpi dei due macchinisti, di 51 e 59 anni, stati trovati a circa 500 metri da dove è finita la corsa del treno.

Stando al prefetto di Lodi Marcello Cardona "c'erano 33 persone a bordo, un passeggero nella prima vettura, due nella seconda, uno nella terza, un dato numerico che ha limitato la tragedia".

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento, ma nella zona, a quanto si è appreso, erano in corso dei lavori di manutenzione della linea. Gli investigatori stanno ora verificando se vi sia una connessione tra l'incidente e i lavori stessi.

