"Non lasciamo la nave affondare, perché l'Italia siamo tutti, a dispetto degli interessi di parte". Lo afferma il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

"Sono state avviate tutte le interlocuzioni per avere una maggioranza solida che voglia convergere sui punti indicati. Noi non lasciamo affondare la nave, che a pagare siano gli italiani", ha aggiunto Di Maio.

In precedenza, il suo ex alleato leghista Matteo Salvini ha ribadito che il voto è la via maestra, ma ha anche aggiunto: "se qualcuno mi dice ragioniamo perché i no diventano sì, miglioriamo la squadra, miglioriamo il programma, ho sempre detto che sono uomo concreto, non porto rancore, guardo avanti".

Circolano intanto i primi nomi per l'incarico di premier, fra questi quello della vice presidente della Corte Costituzionale italiana Marta Cartabia.

