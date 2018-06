Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 giugno 2018

Un diciottenne è morto a Scareno, frazione del comune di Aurano, nel Verbano, cadendo in un torrente.

Il giovane stava andando a pescare, in compagnia di un amico, e sarebbe caduto nel corso d'acqua forse per avere messo male un piede in un sentiero di montagna. Il corpo è stato recuperato.

