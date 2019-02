'Salvato' dai Cinquestelle alla Giunta per le immunità del Senato, il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini continua ad essere alle prese con il caso Diciotti. Questa volta non rischia il carcere per sequestro di persona, ma una pena pecuniaria.

Quarantuno eritrei che si trovavano a bordo della nave della Guardia Costiera bloccata quest'estate nel porto di Catania hanno infatti presentato un ricorso per chiedere la Governo italiano un risarcimento per privazione della libertà personale. Salvini liquida l'iniziativa: "al massimo gli mandiamo un Bacio Perugina".

Il ricorso d'urgenza è stato presentato al tribunale civile di Roma ed anche presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Le richieste di risarcimento - indirizzate al premier Giuseppe Conte ed al ministro dell'Interno - variano tra i 42 mila euro e i 71 mila euro. L'udienza davanti al tribunale romano si terrà in primavera.

