Un'attività sportiva in montagna è finita in tragedia. È successo in Val Bodengo, nel territorio di Gordona (Sondrio). Due turisti tedeschi che praticavano canyoning hanno perso la vita in un torrente che solca la vallata alpina all'imbocco della Valchiavenna.

Poco prima dell’1 della scorsa notte, il gestore dell'agriturismo dove il gruppo di sette persone alloggiava ha chiamato i soccorsi, non vedendoli rientrare. Una squadra del Soccorso alpino della VII Delegazione Valtellina Valchiavenna è partita subito e ha individuato cinque persone che si trovavano fuori dal torrente.

I soccorritori si sono calati lungo una cascata e hanno visto uno dei due uomini intrappolato nelle corde, senza vita, sotto il getto dell'acqua. All'alba è stato poi possibile localizzare anche il secondo disperso, che si trovava in una pozza circa 300 metri più a valle. L’uomo è stato avvistato da un ponte.

Il recupero dei due corpi, si spiega dal Soccorso alpino, è stato particolarmente complesso e impegnativo, in un caso eseguito tramite la tecnica del contrappeso, data anche la forte portata d'acqua della cascata. Sul posto è intervenuto anche un elicottero decollato da Bergamo, il soccorso alpino Guardia di finanza e i vigili del fuoco. Le operazioni di recupero si sono concluse in mattinata.

