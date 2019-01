Un piccolo aereo da turismo e un elicottero privato si sono scontrati sul ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d'Aosta. Immagine d'archivio.

Sarebbero uno svizzero e un francese i due feriti dell'incidente che questo pomeriggio ha coinvolto un piccolo aereo da turismo e un elicottero privato sul ghiacciaio del Rutor, in Valle d'Aosta.

Lo riferisce l'agenzia Adnkronos, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono state sospese a causa delle buio e della pericolosità della zona.

Al momento è sempre di 5 morti e due feriti il bilancio provvisorio dello scontro tra un elicottero adibito ad attività di eliski e un aereo che era decollato da Megève, in Francia.

Le ricerche riprenderanno domani perché non si esclude che a bordo dei due velivoli ci fossero più persone, che dunque al momento potrebbero essere disperse.

Dopo le prime cure, i due feriti portati in ospedale ad Aosta, entrambi con politrauma, sono stati ricoverati in rianimazione in prognosi riservata.

