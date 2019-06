Per una fuga di gas, si è verificata una forte esplosione nel palazzo del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani, che ha causato vari feriti.

Per una fuga di gas, stamattina si è verificata una forte esplosione che ha coinvolto il palazzo del Comune nel centro storico di Rocca di Papa, ai Castelli Romani.

Una bambina di 5 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Bambino Gesù per un trauma facciale e cranico. Altri due sono stati medicati al pronto soccorso. Una decina i feriti, tra quelli soccorsi sul posto e i ricoverati in ospedale.

Tra loro anche il sindaco Emanuele Crestini, l'ultimo ad uscire dall'edificio al termine dell'evacuazione. Ha riportato ustioni sul 35% del corpo, in particolare al volto e alle mani, ed è ricoverato al Sant'Eugenio. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di morta.

I carabinieri della compagnia di Frascati hanno avviato subito i primi accertamenti per ricostruire le cause dell'esplosione e stabilire eventuali responsabilità. Sotto la lente il cantiere di una ditta privata che stava effettuando dei lavori di scavo proprio davanti all'edificio.

Tra le ipotesi che dietro l'esplosione possa esserci un errore umano. Chi indaga non esclude che durante le operazioni di scavo in strada possa essere stata danneggiata una tubatura e che il gas si possa essere poi incanalato fino all'altezza dei palazzi coinvolti nell'esplosione. A fare da innesco, secondo i primi rilievi, potrebbe essere stato proprio l'impianto elettrico che alimenta l'ascensore dell'edificio.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere e ascolteranno i responsabili e gli operai della ditta che erano al lavoro stamattina. Intanto la procura di Velletri indaga per disastro colposo e lesioni gravi o gravissime colpose. Il fascicolo, al momento contro ignoti.

