Questo contenuto è stato pubblicato il 30 giugno 2018 21.49 30 giugno 2018 - 21:49

I porti non vanno chiusi. E le Ong "fanno un lavoro straordinario, fondamentale nel salvare vite". Il presidente della Camera italiana Roberto Fico dà voce ai malumori all'interno dei Cinquestelle e attacca frontalmente il ministro dell'interno Matteo Salvini.

"Bisogna essere solidali con chi emigra e ha storie drammatiche che toccano il cuore - dice il presidente della Camera da Pozzallo -. Tocca all'Europa farsi carico di quest'emergenza, non solo all'Italia che non può tirarsi indietro. E bisogna tirare fuori gli estremismi, perché la solidarietà si fa insieme".

Parole alle quali Salvini non replica lasciando che gli stessi Cinquestelle facciano filtrare il ragionamento del capo politico Luigi Di Maio. "Parla a titolo personale, non è la linea del governo".

Il ministro però fa uscire dal Viminale i motivi di "ordine pubblico" che lo hanno spinto a vietare l'ingresso alla Open Arms: le inchieste che hanno riguardato proprio la nave dell'Ong, le manifestazioni che ci sono già state in occasione di precedenti approdi nei porti italiani, possibili nuove proteste che potrebbero creare rischi per la sicurezza. Allo stesso tempo, inoltre, il Viminale si dice disponibile in assenza di emergenze a bordo a rifornire in mare la nave di acqua, cibo e gasolio.

