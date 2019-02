Salvini è contro Germania o Francia? "Salvini è contro tutti". Sono le parole del premier italiano Giuseppe Conte in un colloquio avuto con la cancelliera tedesca Angela Merkel in una pausa dei lavori del vertice di Davos.

La scena è stata immortalata dalle telecamere di Piazzapulita che ha ricostruito la conversazione, in inglese. Conte racconta a Merkel che il M5S è "in sofferenza" per i sondaggi, in vista delle europee. E le spiega, rispondendo a una domanda della Cancelliera, che nel M5S prevale la linea di chi considera "amica" la Germania e intende fare campagna "contro la Francia". Merkel sorride, alza gli occhi al cielo, e risponde: "È un approccio molto semplicistico".

Nel fuorionda televisivo, trasmesso ieri sera dalla trasmissione di La7, si sente Conte dire che "il Movimento 5 Stelle è in sofferenza perché nei sondaggi che abbiamo fatto stanno calando. Abbiamo fatto dei sondaggi. Sono molto preoccupati perché Salvini è circa al 35-36% e loro scendono al 27-26%. Quindi dicono: 'quali sono... quali sono - voglio dire - i temi che ci possono aiutare in campagna elettorale?'".

Secondo la ricostruzione di Piazzapulita, si sente Conte dire: "Perché sull'immigrazione ovviamente Salvini è del tutto... lui chiude tutto. Non c'è spazio. Per me è differente. Sai...". Il presidente del Consiglio prosegue: "Ti ricordi di Malta? Quando ho detto: 'Donne e bambini li prenderò con l'aereo'. Perché Juncker mi aveva detto 'Salvini dice che tutti i porti sono chiusi'. Io ho detto 'Ok, vuol dire che li prenderò in aereo!'".

