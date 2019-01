La Guardia di Finanza ha scoperto un traffico internazionale di cocaina nel porto di Genova e ha sequestrato 60 borsoni con oltre 2 tonnellate di cocaina, rinvenuti all'interno di un contenitore proveniente dalla Colombia e diretto a Barcellona.

Si tratta di uno dei più ingenti sequestri degli ultimi 25 anni in Italia. Una persona è stata arrestata a Barcellona. La droga sequestrata, 1801 panetti di cocaina purissima, è stata trovata in un container e doveva arrivare in Spagna. Sul mercato, avrebbe avuto un valore di mezzo miliardo di euro. L'uomo arrestato a Barcellona dalla Policia Nacional su richiesta dell'autorità giudiziaria italiana è uno spagnolo di 59 anni.

Neuer Inhalt Horizontal Line