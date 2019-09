Il debito pubblico italiano del 2018 è stato complessivamente rivisto al rialzo di 58,3 miliardi al 134,8% del prodotto interno lordo (Pil), contro il 132,2% stimato in precedenza.

Lo comunica la Banca d'Italia in una nota, completando così le revisioni dei conti pubblici avviate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat).

"La revisione non ha alcun impatto sulla valutazione della sostenibilità delle finanze pubbliche. Gli interessi maturati annualmente sono sempre stati considerati nel conto economico delle amministrazioni pubbliche e pertanto la nuova contabilizzazione non implica revisioni per l'indebitamento netto", afferma la Banca d'Italia.

