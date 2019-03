La Lega di Matteo Salvini continua a crescere nelle intenzioni di voto e sfiora il 36%, mentre il M5s di Luigi Di Maio perde oltre 4 punti rispetto alla rilevazione di un mese fa.

A scattare la fotografia è il sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera, che dà il Carroccio al 35,9% e i 5Stelle al 21,2%, la percentuale più bassa fatta registrare dalle elezioni politiche a oggi.

Tra le opposizioni, lieve ripresa del Pd, che alla vigilia delle primarie sale al 18,5% (+2,4% rispetto a inizio febbraio) e torna ai valori di dicembre e delle Politiche di un anno fa.

Forza Italia conferma i propri risultati, collocandosi all'8,6%, mentre Fratelli d'Italia e +Europa si attestano al 4%, il livello della soglia di sbarramento per le Europee.

Sempre in base al sondaggio, l'indice di gradimento per il governo italiano scende a 54 punti dai 59 di gennaio, il livello più basso dall'insediamento dell'esecutivo, mentre il giudizio sul premier Giuseppe Conte non subisce contraccolpi. Al contrario, i giudizi negativi flettono di due punti (da 37% a 35%) e quelli positivi restano maggioritari e stabili (53%), portando l'indice di gradimento da 59 a 60.

Neuer Inhalt Horizontal Line