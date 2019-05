Boom della Lega in Italia che balza al 34,33%, un trionfo che ricorda i fasti della vecchia Dc. Disfatta invece per il Movimento Cinque Stelle che piomba al 17,07%, superato dal Pd di Nicola Zingaretti, al suo primo test nazionale, forte di un incoraggiante 22,70%.

Forza Italia si attesta sull'8,79%, molto bene Fratelli d'Italia con un lusinghiero al 6,46%. Niente quorum, invece, per +Europa e La Sinistra. Questo il quadro definitivo di una tornata europea che ha sconvolto radicalmente gli equilibri interni alla maggioranza gialloverde mettendo a rischio la stabilità del governo Conte.

Rispetto alle politiche del 4 marzo, di fatto, la Lega raddoppia i voti, mentre i Cinque Stelle li dimezza. Un terremoto politico che potrebbe incrinare definitivamente il rapporto tra i due vicepremier italiani, il grande vincitore Matteo Salvini e il grande sconfitto, Luigi Di Maio, aprendo una stagione politica inedita, piena di incognite. Non a caso Fratelli d'Italia, ribadisce che ormai questo esecutivo è stato bocciato dagli italiani. E che bisogna tornare alle urne.

Più cauta Forza Italia che, con Silvio Berlusconi ribadisce che "l'unico progetto credibile e vincente è quello del centrodestra unito". Ufficialmente il ministro dell'Interno italiano, ieri a caldo, e oggi a mente fredda, ribadisce invece che sarà leale, che il suo obiettivo resta l'attuazione del programma di governo sancito dal Contratto. Ma aggiunge che ora non c'è più tempo da perdere. E' evidente che forte di questo exploit ovunque, al nord, al centro, come a Lampedusa, il segretario federale avrà un peso enorme in ogni scelta futura del governo.

Neuer Inhalt Horizontal Line