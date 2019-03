Per fermare la Tav non bastano "né Conte né il Consiglio dei ministri: serve un voto del Parlamento". La Lega è convinta che alla fine la Tav, anche se rivista e corretta, si farà. E la ragione la sintetizza Giancarlo Giorgetti.

Serve un voto delle Camere per bloccare l'opera, perché l'opera è partita con la ratifica di un trattato internazionale: in Parlamento i Sì sono sulla carta una larga maggioranza, considerato che anche Fi e Pd sono a favore.

Il giorno dopo, la tregua "armata" nella maggioranza sulla Torino-Lione mostra così già le prime crepe e la crisi di governo, prima proclamata e oggi negata, appare un rischio solo rinviato. Il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte, dopo aver informato il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente della commissione Ue Jean Claude Juncker sul "supplemento di riflessione" richiesto sulla Tav, si prepara ad aprire un'interlocuzione sull'opera per riequilibrare costi e benefici.

Sapendo che la Lega spinge per il progetto di "mini" o "nuova" Tav, che taglierebbe ad esempio la stazione di Susa. Il M5s preme per il No a un'opera che urta la sensibilità dei militanti, tanto che Luigi Di Maio evita pure di citare la parola Tav: "Vale il contratto di governo", dice.

Di Maio e Matteo Salvini sono entrambi a Milano, ma non si vedono né si sentono. La tensione tra alleati è palpabile. Ma siglata la tregua, i vicepremier tornano a rassicurare sulla tenuta del governo. "Durerà altri quattro anni", dichiara il capo del M5s. "Mai parlato di crisi. Di Maio è corretto e leale: deluderò chi parla della mancata storia d'amore tra di noi", afferma il leader della Lega.

Ma il ministro dello Sviluppo tra le righe accusa Salvini di "alimentare un senso di instabilità". Il ministro dell'Interno rivendica di non essere "ricattabile" sulla Diciotti e aver tenuto perciò la linea dura sulla Tav.

Che l'opera si farà, la Lega lo dice in tutte le salse: "Con un'opposizione del genere ne facciamo 16 di Tav", scandisce Salvini. E Giorgetti, dopo aver ricordato che dovrà pronunciarsi il Parlamento, invoca il modello svizzero, dove per il San Gottardo si è deciso "con un referendum e la tassazione dei tir".

Lunedì mattina il cda di Telt (promotore pubblico della realizzazione e della gestione della tratta ferroviaria) darà il via libera agli "avis de marchés", gli "inviti a presentare la candidatura", che rappresentano la prima fase dei bandi per scavare 45 km del tunnel di base in territorio francese.

Il governo, ricorda Di Maio, ha sei mesi "per ridiscutere il progetto" e intanto rilanciare le infrastrutture. Ma anche su questo terreno, Salvini rilancia: "Almeno ora i miei amici di governo hanno capito che oltre alla Tav ci sono altri 300 cantieri fermi da anni. A Conte chiederò di portare a giorni, non a mesi in Cdm il decreto sblocca cantieri. È emergenza nazionale".

Il leader della Lega, che si prepara alla sfida elettorale del 24 marzo in Basilicata, ricorda anche che la Lega sta lavorando alla iniziativa "non facile" di una "flat tax anche per le famiglie". Ma la crisi di governo sfiorata, rianima la battaglia dell'opposizione. Matteo Renzi rivendica di aver tenuto il Pd fuori da un'intesa con M5s: "La strategia dei pop-corn ha funzionato e ha indebolito anche Salvini visto che al Nord avrà difficoltà a ritornare", dichiara.

Da Forza Italia, che si è detta pronta a lanciare il referendum sulla Tav, Mariastella Gelmini parla di "vergogna e tradimento del Nord, dell'Italia e dell'Europa", con un rinvio di ogni decisione fatto "solo per difendere le poltrone di governo".

