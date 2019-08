In Italia la Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte.

In Italia la Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte.

Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav, la linea ferroviaria ad alta velocità che collegherà Torino alla città francese Lione) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di tornare a crescere e quindi di andare a votare in fretta.

"Chi perde tempo danneggia il Paese e pensa solo alla poltrona", afferma il partito guidato da Matteo Salvini. Che ribadisce su Twitter: "Chi perde tempo vuole solo salvare la poltrona. Per qualcuno prima la poltrona, per noi prima gli italiani. No inciuci! No governi tecnici! No giochini di palazzo! L'Italia dei Sì non aspetta, la parola subito al Popolo!".

Avanza quindi la drammatizzazione della crisi, ma, al momento, non è previsto alcun incontro oggi al Quirinale fra il premier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Neuer Inhalt Horizontal Line