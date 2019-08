La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia al Senato presentata a suo tempo nei confronti del governo di Giuseppe Conte. Lo apprende l'agenzia Ansa da fonti della maggioranza.

La Lega ha deciso di ritirare la risoluzione per la sfiducia a Conte per due ragioni: la prima è che non avrebbe senso dopo aver ascoltato il premier annunciare le dimissioni. La seconda, perchè avendo aperto uno spiraglio a lavorare assieme per completare le riforme, sarebbe stato incoerente presentarla, prima di aspettare la replica del Premier, fanno sapere fonti della Lega.

