4 marzo 2018 12.23

File, in alcuni casi anche lunghe, si stanno creando nei seggi per le votazioni in corso in Italia.

In particolare a Roma sono segnalate code in molte sezioni, dovute alle novità del voto, specialmente il tagliando antifrode che obbliga gli scrutatori prima a registrare ogni singola scheda per la Camera e per il Senato nel registro dei votanti e poi a strappare il tagliando dalle scheda prima di inserirla nell'urna. Le indicazioni sulle code vengono da vari quartieri, dalle zone centrali alla periferia.

