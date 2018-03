Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 aprile 2013 21.33

Dopo le "parlamentarie e le "quirinarie" è arrivato per il Movimento 5 stelle (m5s) di Beppe Grillo anche il processo via web. È quello che ha subito oggi Marino Mastrangeli, il senatore deferito al giudizio della rete per aver violato la regola del Movimento che vieta la partecipazione ai talk show televisivi.

Il parlamentare è stato condannato dalla rete all'espulsione: ha deciso di cacciarlo via dal movimento cinque stelle l'88,8% dei votanti sul blog di Grillo, poco più di 19 mila sui circa 48 mila iscritti al portale.

A lanciare il pronunciamento della giuria degli iscritti sul web è stato Beppe Grillo che, a sorpresa, ha indetto il voto con apertura e chiusura delle urne on-line dalle 11 alle 17. Il capo d'accusa: il cittadino Marino Mastrangeli ha violato numerose volte la regola "Evitare la partecipazione ai talk show televisivi" senza coordinarsi con i gruppi parlamentari, "danneggiando così l'immagine del M5S con valutazioni del tutto personali".

Mastrangeli ha ribadito la sua strategia difensiva: ad essere vietate sono le partecipazioni ai talk show e non le interviste. Inoltre, così facendo Grillo viola l'articolo 21 della Costituzione italiana che sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero: "una vergogna che non accade neppure in Corea del Nord".

I suoi avvocati hanno anche annunciato il ricorso alle vie legali perché il deferimento al giudizio via web non è stato votato dalla maggioranza dei parlamentari aventi diritto, come previsto dal regolamento. Insomma, affaire à suivre.

