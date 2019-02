La madre dell'ex premier italiano Matteo Renzi, Laura Bovoli, è stata rinviata a giudizio oggi dal Tribunale di Cuneo.

L'accusa è di concorso in bancarotta fraudolenta per i contatti con una società cuneese, la Direkta Srl fallita nel maggio 2014 e coinvolta in una vicenda di fatture false.

L'amministratore della società, Mirko Provenzano, è già stato condannato per reati fiscali e ha patteggiato per la bancarotta.

Come noto entrambi i genitori di Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli, si trovano agli arresti domiciliari dal 18 febbraio.

