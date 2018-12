Italia: Mattarella ha firmato la manovra

Il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di Bilancio. Lo si è appreso da fonti del Quirinale.

In precedenza la Camera dei deputati aveva dato il via libera definitivo alla Manovra economica. I voti a favore sono stati 313, 70 i contrari. Dopo la proclamazione del risultato il premier italiano Giuseppe Conte ha abbracciato i ministri.

Senza la firma del presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, dal primo gennaio, l'esercizio sarebbe stato provvisorio. Ma, fonti ben informate, escludevano tale possibilità.

Mattarella avrebbe forse voluto un percorso più veloce e lineare dell'iter del provvedimento ma in questa fase il capo dello Stato italiano non ha voluto produrre ulteriori tensioni ritardando l'entrata in vigore della legge di Bilancio.

