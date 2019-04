Una bimba di quattro mesi è morta ieri sera a causa della meningite a Milano. La piccola è deceduta a pochi minuti dall'arrivo all'ospedale dove era stata trasportata d'urgenza dall'ospedale di Busto Arsizio (Varese).

I risultati delle analisi escludono una patologia da meningococco. Il decesso è stato causato da sepsi da pneumococco. In questi casi non è previsto l'avvio di alcuna profilassi a differenza di quanto avviene per il meningococco.

