Questo contenuto è stato pubblicato il 17 febbraio 2018 14.47 17 febbraio 2018 - 14:47

"Quando c'è stato il concerto di Vasco Rossi a Modena abbiamo fatto un'operazione straordinaria che nessun Paese europeo ha mai fatto". Ospite a Modena il ministro dell'interno italiano Marco Minniti cita il "Modena Park" tra gli esempi della gestione della sicurezza.

"Noi abbiamo avuto presenti, se non ricordo male, 222 mila e rotti spettatori. Tutti quanti coloro che - ricorda il ministro - sono entrati nell'area del concerto sono stati contati uno per uno e sottoposti a misure di sicurezza. Tutto questo non si è mai fatto in nessun altro Paese europeo - rimarca Minniti -. C'è stata una alleanza straordinaria tra il Ministero dell'Interno ed il Comune, una straordinaria capacità di collaborazione della gente e venivamo dalla vicenda di Torino", aggiunge il ministro italiano riferendosi al panico scatenatosi in piazza San Carlo per il falso allarme terroristico durante la finale di Champions League tra la Juventus e il Real Madrid.

