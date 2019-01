Le monetine gettate da turisti e romani nella Fontana di Trevi resteranno alla Caritas.

Ad annunciarlo è la sindaca di Roma Virginia Raggi che ha preso in mano il 'dossier' e, in un'intervista rilasciata direttamente all'Osservatore Romano, ha annunciato la soluzione trovata.

"La Caritas e tutte le migliaia di persone assistite dai suoi operatori possono stare tranquille - ha detto -. Garantisco io, in prima persona, che non verrà mai meno il contributo di questa amministrazione. Per quanto riguarda le monetine, confermo che resteranno a disposizione delle attività caritatevoli dell'ente diocesano. Nessuno ha mai pensato di privare la Caritas di questi fondi".

