Sarebbe il Morbillivirus la causa dei numerosi decessi dei delfini trovati spiaggiati lungo le coste toscane nel corso degli ultimi mesi.

Lo rileva l'unità operativa Toscana nord dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Lazio e Toscana che ha trasmesso all'assessorato regionale all'ambiente l'esito delle analisi degli organi prelevati da quattro animali spiaggiati.

In tutti, si legge ancora, è stata riscontrata "una importante positività per il Morbillivirus dei cetacei (CeMv). Le indagini istologiche ed in parte quelle batteriologiche risultano ancora in corso ma i dati preliminari sembrerebbero confermare il sospetto diagnostico per CeMv. In Toscana già nel 2013, e ancora nel 2016, si è assistito ad importanti epidemie di tale virosi tra i cetacei, che però hanno interessato principalmente la specie Stenella striata".

