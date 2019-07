È morto Raffaele Pisu, popolare attore comico e personaggio televisivo. Aveva 94 anni.

Nato a Bologna il 24 maggio 1925, da tempo era ricoverato nell'hospice di Castel San Pietro Terme (Bologna) per una malattia.

Subito dopo la guerra, durante la quale era stato partigiano ed era stato internato in un campo di concentramento in Germania, Pisu esordì sulle frequenze di Radio Bologna. Attore in numerose commedie brillanti, il successo arrivò agli inizio degli anni Sessanta con i filmati dell'Amico del Giaguaro, sul primo canale Rai con Gino Bramieri e Marisa Del Frate.

Nella sua lunga carriera ha recitato in numerosi film e commedie teatrali, senza abbandonare mai la radio, sua grande passione. All'inizio degli anni Novanta tornò in televisione alla conduzione di Striscia la notizia.

Il suo ultimo impegno risale a due anni fa, quando recitò nel film 'Nobili bugie', diretto dal figlio Antonio.

