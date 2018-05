Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 31 maggio 2018 22.09 31 maggio 2018 - 22:09

Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio dei ministri italiano e Giovanni Tria ministro dell'Economia, nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne.

I rispettivi leader di partito Luigi Di Maio e Matteo Salvini siglano l'accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l'impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aveva negato l'Economia: avrà la delega alle Politiche europee.

"È stato raggiunto l'accordo per un governo politico M5s-Lega", recita una nota di Di Maio e Salvini alle sette di sera. Dopo pochi minuti Carlo Cottarelli, cui il presidente della Repubblica aveva affidato l'incarico di formare un esecutivo "neutrale" per portare al voto anticipato, sale al Quirinale a rimettere il mandato.

Governo politico, dunque. Un governo giallo-verde. Con 17 ministri, tra cui Di Maio e Salvini. Nasce con il voto in Parlamento di M5s e Lega. Dice "No" Forza Italia, che annuncia "battaglia per i cittadini". Partito democratico e Liberi e uguali annunciano un'opposizione dura al governo populista e di destra che ha un programma pericoloso, estremista, antieuropeo e iniquo". Fratelli d'Italia, che era disponibile al "Sì" alla fiducia, sceglie la linea dell'astensione.

A riaprire i giochi è stata mercoledì sera la disponibilità data da Di Maio al Quirinale a spostare Savona dall'Economia a un altro ministero.

Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo dello Stato la lista dei ministri. Il giuramento del nuovo governo avverrà domani, al Quirinale, alle ore 16.

"Lavoreremo intensamente per realizzare gli obbiettivi politici anticipati nel contratto, lavoreremo con determinazione per migliorare la qualità di vita di tutti gli italiani", ha detto Conte dopo aver letto la lista dei ministri del suo governo.

