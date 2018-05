Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 maggio 2018 17.22 24 maggio 2018 - 17:22

Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia ha lanciato un appello ai presidenti di Senato e Camera affinché si adoperino per evitare la ratifica dell'Accordo 2015 con la Svizzera sull'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri residenti in Italia.

"Lo Stato italiano - scrive Alessandro Fermi in una lettera indirizzata a Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati - deve mettere in campo ogni iniziativa utile nei confronti della Confederazione Elvetica a tutela dei nostri cittadini e dei Comuni italiani, mantenendo in vigore le condizioni contenute nell'Accordo del 1974".

L'accordo tuttora vigente, spiega una nota del Consiglio regionale, destina ai Comuni i ristorni dei lavoratori frontalieri a titolo di compensazione delle spese sostenute dagli oltre 60mila lavoratori italiani che ogni giorno vanno a lavorare nel territorio elvetico.

Risorse "fondamentali" per finanziare le opere pubbliche necessarie per il territorio e ora "messe a rischio" anche dalla proposta del Presidente del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Claudio Zali, avanzata al Governo cantonale, secondo cui i ristorni del lavoratori frontalieri dovrebbero essere vincolati al finanziamento di servizi e infrastrutture utili alla mobilità transfrontaliera. "Una posizione inaccettabile e che viola palesemente le norme e gli accordi sottoscritti", dichiara Fermi.

