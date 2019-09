Dalla piattaforma Rousseau gli iscritti al MoVimento 5 Stelle (M5S) hanno dato oggi l'ok al governo con il Partito democratico (Pd). I sì sono stati il 79,3% (63'146 voti).

"Dalle 9.00 alle 18.00 hanno espresso la propria preferenza 79'634 iscritti, su una base di aventi diritto che, alla mezzanotte del 2 settembre 2019, ha raggiunto il numero di 117'194", annuncia l'Associazione Rousseau.

"In meno di un mese si è risolta una crisi di governo, attraverso un metodo diverso, non nelle segrete stanze, ma con un percorso che viene dal lavoro fatto in questi anni, mettendo in piedi un programma, poi chiedendo un confronto su quel programma al Pd", ha detto il leader politico del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio in conferenza stampa dopo il voto sulla piattaforma Rousseau, che ha dato il via libera a un esecutivo con il Pd. "Adesso si passa all'ultimo miglio, la squadra di governo che deve lavorare per migliorare la qualità di vita della gente. Non sarà un governo di destra o di sinistra, ma un governo che deve fare le cose giuste", ha aggiunto Di Maio.

