Questo contenuto è stato pubblicato il 26 giugno 2018 13.02 26 giugno 2018 - 13:02

In Italia le persone in povertà assoluta hanno superato i 5 milioni nel 2017.

Le persone che vivono in povertà assoluta in Italia hanno superato i 5 milioni nel 2017. È il valore più alto registrato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) dall'inizio delle serie storiche, nel 2005.

Le famiglie in povertà assoluta sono stimate in 1,778 milioni e vi vivono 5,058 miloni di individui. L'incidenza della povertà assoluta è del 6,9% per le famiglie (era 6,3% nel 2016) e dell'8,4% per gli individui (da 7,9%). Entrambi i valori sono i più alti della serie storica.

