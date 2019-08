Uscito di scena Giuseppe Conte e messo all'angolo Matteo Salvini, il Pd fa la prima mossa per avviare la trattativa. Ed è una mossa pesante che fa capire quanto potrebbe essere complicata la mediazione per un'intesa con i Cinque stelle.

Riunito per un'ora, il Partito democratico affida al suo leader il mandato a negoziare: sarà Nicola Zingaretti a verificare se ci sono le condizioni per "un governo di svolta" e in "discontinuità" col precedente. Ma perché ci sia discontinuità, non deve esserci Conte. "Non vogliamo e non possiamo entrare in un governo che propone il Conte bis", assicura Zingaretti. E alza la posta: "Bisogna dare vita a nuovo governo cioè una nuova squadra, però unito intorno al programma".

La novità arriva nel giorno in cui al Quirinale - la residenza del Presidente della Repubblica italiana - iniziano le consultazioni. Nel pomeriggio a colloquio con il capo dello Stato, sono i presidenti di Camera e Senato, il gruppo parlamentare delle Autonomie e il Misto. Tra 24 ore toccherà ai big.

Nel frattempo continuano e si rafforzano le telefonate e i contatti tra i democratici e gli uomini di Luigi Di Maio. Non lo nega Graziano Delrio: "È chiaro che ci sono dei contatti. Io non sono abituato a dire bugie, sono cose molto all'ordine del giorno", ammette il capogruppo Pd alla Camera, a Skytg24. Nel Movimento bocche cucite, mentre proseguono gli incontri interni.

Neuer Inhalt Horizontal Line