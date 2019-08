La riconferma o meno di Giuseppe Conte, qui al vertice del G7 di Biarritz, è al centro delle discussioni tra M5s e Pd in vista di un nuovo governo

In Italia, non sono bastate 4 ore di vertice ieri sera a Palazzo Grazioli per raggiungere un accordo di governo tra Movimento 5 Stelle (M5s) e Partito democratico (Pd), che torneranno a incontrarsi stamattina.

Il Pd parla di "strada in salita sul programma e di differenze su manovra finanziaria", mentre i pentastellati mantengono la loro proposta di riconferma di Giuseppe Conte quale premier e avvertono: la pazienza ha un limite e attendiamo la posizione ufficiale dei democratici.

Intanto il leader della Lega Mattero Salvini accusa: il ribaltone era pronto da tempo. Oggi pomeriggio, dalle 16.00, al via il secondo giro di consultazioni del presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella, con l'M5s che salirà per ultimo al Colle domani sera.

