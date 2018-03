Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 marzo 2018 9.33 04 marzo 2018 - 09:33

Seggi aperti in Italia per le elezioni politiche: il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha votato poco dopo le 8:30 in una sezione del quartiere Libertà a Palermo.

Nel capoluogo si registrano ritardi nell'apertura di alcuni seggi a causa di un errore che ha causato la ristampa delle schede di 200 sezioni.

Subito dopo il voto il Capo dello Stato è uscito dalla sezione elettorale dimenticando di ritirare il documento d'identità che il presidente di seggio ha subito provveduto a consegnare agli uomini della scorta.

Gli elettori per il rinnovo della Camera dei deputati sono oltre 46 milioni e mezzo. Quasi 43 milioni gli elettori per il Senato della Repubblica.

